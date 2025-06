Prefeitura de Goianésia realiza a primeira edição do mutirão “Cuidar + Perto” no Jardim Esperança

No último sábado, 14 de junho, a Prefeitura de Goianésia realizou o primeiro mutirão do programa Cuidar + Perto, levando uma grande mobilização de serviços ao bairro Jardim Esperança. A ação, que faz parte das comemorações dos 72 anos da cidade, marcou o encerramento de uma semana intensa de trabalhos, que transformaram a rotina da comunidade e reforçaram o compromisso da gestão com todos os bairros.

Desde o início da semana, equipes da prefeitura estiveram presentes no bairro executando uma série de melhorias. Foram realizadas a retirada de entulhos, podas de árvores, troca de lâmpadas e recuperação asfáltica em ruas que há muito tempo aguardavam manutenção. Ao mesmo tempo, a equipe do CRAS percorreu as residências, prestando atendimento social, ouvindo as famílias e atualizando cadastros. As escolas também participaram da mobilização, com palestras de saúde bucal para as crianças, promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde, que levou conscientização e orientação de forma lúdica e educativa.

O grande encerramento aconteceu no sábado, na Avenida JK, onde foram montadas tendas e estruturas para o mutirão de atendimentos. A população teve acesso a diversos serviços gratuitos, em uma grande força-tarefa que contou com a participação direta das secretarias municipais, da Faculdade Evangélica de Goianésia e do COTEC. Foram oferecidos atendimentos de enfermagem, aferição de pressão e glicemia, testes rápidos, vacinação antirrábica para cães e gatos, vacinação de rotina, atendimentos psicológicos, fisioterapia com orientações para prevenção de quedas, atividades físicas com profissionais da Academia da Saúde, além de distribuição de mudas, orientações jurídicas e assistência social com cadastro no Bolsa Família.

A SMT levou orientações de trânsito para as crianças, e a equipe pedagógica da Secretaria de Educação participou com ações voltadas à comunidade escolar.

De acordo com o prefeito Renato de Castro, o mutirão é uma forma de aproximar a gestão da população, levando soluções práticas para o dia a dia das pessoas. “Quando a prefeitura chega junto com tantos serviços, mostrando cuidado e atenção, a comunidade sente que está sendo valorizada. Esse mutirão é a prova de que é possível fazer uma gestão presente, humana e que transforma a vida das pessoas onde elas vivem”, destacou.