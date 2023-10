Promoção Social de Barro Alto comemora dia do idoso com confraternização da “Melhor Idade”

Em comemoração ao Dia Internacional da Terceira Idade e Dia Nacional do Idoso, que se celebra no dia 1º de outubro, o Governo de Barro Alto por meio da Secretaria de Promoção Social e do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) realizou ontem (03), uma confraternização com as idosas que fazem parte do programa “Melhor Idade”. Foi oferecido um dia de diversão com café da manhã, almoço, atividades, brincadeiras, piscina e dança, no Clube Sesi.

A coordenadora do CRAS, Aparecida Pacheco, ressalta que é importante oferecer um dia de diversão para a interação das idosas do projeto.

“Aqui a gente valoriza a melhor idade, porque envelhecer não quer dizer que você está perdendo a juventude, porque enquanto houver sentimento de alegria, você é jovem. Fizemos esse evento para nós nos divertimos, descontrairmos com bastante brincadeira e interação com as idosas.”

A secretária da Promoção Social, Ana Carolina Godinho, fala sobre a satisfação em promover o evento, e oferecer um momento de confraternização para as idosas.

“Estivemos reunidos com o pessoal do CRAS, de Souzalândia, Barro Alto e do Povoado da Laguna, para oferecer um dia de lazer, para que as idosas aproveitassem o dia, um momento de confraternização. É muito gratificante para nós e para elas, elas são muito participativas e gostam muito deste tipo de ação.”

O evento de comemoração do Dia do Idoso, aconteceu no Clube Sesi de Barro Alto / Foto: Governo de Barro Alto