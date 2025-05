Lavoura Comunitária de Barro Alto garante alimento na mesa de mais de 40 famílias

A Prefeitura de Barro Alto tem um olhar muito especial para a agricultura familiar. Diversos avanços acontecem nessa área. Um deles é a Lavoura Comunitária, que teve recentemente sua colheita. O projeto beneficiou diretamente mais de 40 famílias, garantindo alimento de qualidade e geração de renda no campo.

A produção alcançou cerca de 240 sacas de arroz, com grãos de excelente qualidade, fruto do trabalho coletivo e da dedicação dos produtores locais. Todo o processo teve suporte integral do governo municipal: sementes, adubos, preparo do solo (aração) e maquinário para a colheita foram oferecidos gratuitamente aos agricultores participantes.

“Esse projeto é um exemplo claro do compromisso da nossa gestão com os pequenos produtores e com as famílias que mais precisam. A Lavoura Comunitária não só fortalece a agricultura familiar, como também leva dignidade para a mesa de muita gente”, destacou o prefeito Professor Álvaro.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento rural sustentável e o combate à insegurança alimentar. O sucesso da colheita deste ano reforça a importância de políticas públicas voltadas ao campo e ao fortalecimento das comunidades rurais.

Com os resultados positivos, a Prefeitura já estuda ampliar o projeto para alcançar ainda mais famílias nas próximas safras.