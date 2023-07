Prefeito Álvaro Machado garante melhorias no abastecimento de água após reunião na Saneago

Em Goiânia, o prefeito de Barro Alto Álvaro Machado se reuniu na manhã de hoje (05/07), com o presidente Ricardo Soavinsk e a diretoria da Saneago para tratar sobre as mudanças na infraestrutura no sistema de abastecimento de Barro Alto, que precisam serem realizadas para evitar problemas futuros no abastecimento da cidade, principalmente durante o período de seca. Essas melhorias foram uma condição imposta pelo prefeito, para a assinatura da renovação da concessão da empresa no município.

Prefeito Álvaro Machado conseguiu com a presidência e diretoria da Saneago que várias melhorias fossem incluídas em um novo projeto de infraestrutura no abastecimento de água

Na ocasião, o plano de gestão da prestadora de serviço foi reformulado, fazendo valer o marco do saneamento. Álvaro conseguiu melhorias importantes no sistema de captação e de pressão da água, ele também conseguiu com que a Saneago execute cem por cento das obras de saneamento com início no próximo ano.

“Estive na Saneago mais uma vez para tratar sobre as questões de infraestrutura, para que não falte água na cidade, e que aja de forma preventiva para problemas futuros diante do crescimento do município. Diante disso, me esforcei pelo ponto crucial que é o marco que vai ficar na história de Barro Alto, que é o saneamento. Também consegui na Saneago, com apoio do governador Ronaldo Caiado e do presidente Ricardo, que as obras de saneamento sejam executadas com tempo determinado, e coloquei isso como condição para que o contrato de renovação da concessão da empresa no município, fosse assinado por mim. O projeto já está bem encaminhado, e a Saneago vai licitar as obras com previsão de início em 2024.”