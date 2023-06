Operação da Polícia Civil apura falsa inserção de dados em sistema de órgão público em Goianésia e outras 7 cidades

A Polícia Civil do Estado e Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), deflagrou, nesta quinta-feira, 29, a Operação “Falso Rebanho”, com o objetivo de cumprir 19 mandados de busca e apreensão contra funcionários públicos, empresários e proprietários rurais investigados em esquema criminoso de corrupção e inserção de dados falsos no sistema da Agência Goiana de Defesa Agropecuária do Estado de Goiás (Agrodefesa). Duas pessoas foram presas em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

As investigações apontam indícios de que servidores lotados na agência no interior do Estado, mediante fraude, estariam inserindo nos sistemas informatizados do órgão animais bovinos que não existiam de fato, criando um saldo virtual e falso de mais de seis mil animais. Com esse falso cadastro poderiam emitir notas fiscais e Guias de Transporte Animal (GTAs) para venda de animais ou outros delitos.

As buscas localizaram R$ 30 mil em espécie e cerca de R$ 1 milhão em cheques, sendo R$ 850 mil em um alvo, e R$ 180 mil em outro. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Goianésia, Araguapaz, Goiás, Faina, Minaçu, Rubiataba, Carmo do Rio Verde e Barra do Garças (MT).