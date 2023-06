Maiara e Maraisa arrasam na 49ª Expoagro Goianésia e batem recorde de público

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa agitou a 49ª edição da Expoagro Goianésia e conquistou um novo recorde de público no evento para um show privado na terça-feira.

Com um balanço extremamente positivo por parte da organização, patrocinadores e comerciantes, a exposição mais uma vez consagra a cidade de Goianésia como um importante polo para os grandes eventos de Goiás.

Maiara e Maraisa subiram ao palco na terça-feira, dia 27 de junho, e arrastaram uma multidão ao parque agropecuário, entoando seus sucessos apaixonados. Ainda estão previstas apresentações de grandes nomes como Mato Grosso e Mathias, Hugo e Guilherme, Lucas e Nathan, Bonde do Forró e Lucas Reis e Thacio no palco principal. Além disso, uma emocionante etapa do campeonato de Rodeio KGB promete agitar a Expoagro de quarta-feira até sábado.

Os ingressos para a Expoagro Goianésia estão disponíveis para venda nos pontos físicos autorizados, bem como no site da bilheteria digital. Não perca a oportunidade de participar desse evento grandioso, onde você poderá desfrutar de shows incríveis e vivenciar momentos inesquecíveis.