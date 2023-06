Pedro Gonçalves e Giovani Machado, em audiência com vice-governador Daniel Vilela, confirmam projeto do MDB de disputar a prefeitura de Goianésia

Pedro Gonçalves, pré-candidato a prefeito de Goianésia pelo MDB, acompanhado do presidente municipal do partido, Giovani Machado, estiveram hoje pela manhã em audiência com o vice-governador e presidente do MDB de Goiás, Daniel Vilela, quando agradeceram as melhorias que o Governo de Goiás vem implementando na nossa região, como a reforma da GO-080, no trecho entre Barro Alto e Goianésia e no trecho entre Goianésia e Jaraguá, e levaram novas solicitações de melhorias para nossa região, como a construção da ponte sobre o Rio das Almas, em São Luís do Norte, e o asfaltamento da GO-438, entre Santa Rita do Novo Destino e o povoado da Placa, além da duplicação da GO-080 entre Goianésia e Barro Alto.

Pedro Gonçalves é vice-presidente estadual da Fundação Ulysses Guimarães, instituto de formação política do MDB, e aproveitou a audiência para falar sobre os projetos da Fundação para preparar o partido em todo o Estado de Goiás para as próximas eleições municipais, que ocorrerão em 2024.

Já o presidente municipal do MDB abordou a preparação do partido em âmbito regional e, principalmente, no âmbito do município de Goianésia, onde já se apresenta como pré-candidato a prefeito o próprio Pedro Gonçalves, que foi candidato em 2020, quase tendo sido eleito naquela ocasião. Giovani pontuou que o pré-candidato Pedro Gonçalves se apresente agora em 2024 com muito mais força do que em 2020, uma vez que agora já é amplamente conhecido em toda a cidade de Goianésia.

Giovani Machado convidou e o vice-governador Daniel Vilela confirmou que deve visitar a cidade de Goianésia em breve para compromissos administrativos e políticos, visando a filiação de novas lideranças políticas à agremiação, com o objetivo de preparar o partido para as eleições do próximo ano.