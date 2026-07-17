Prefeitura reinaugura UPA de Goianésia após ampla reforma e modernização da estrutura

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Goianésia foi reinaugurada nesta sexta-feira (17), após passar por uma ampla reforma que modernizou a estrutura e corrigiu problemas físicos existentes na unidade. A obra contemplou melhorias em praticamente todos os ambientes, com foco em oferecer mais conforto aos pacientes, melhores condições de trabalho aos profissionais e um atendimento mais humanizado.

Entre as intervenções realizadas estão a substituição do piso, reconstrução dos banheiros, recuperação das paredes, nova pintura, modernização da recepção, reconstrução do teto e do forro, além da revisão completa das instalações elétricas e da iluminação. A unidade também recebeu novos equipamentos para reforçar a capacidade de atendimento, principalmente na Sala Vermelha, destinada aos casos de maior gravidade.

De acordo com a Prefeitura, a reforma também solucionou problemas estruturais identificados na edificação, alguns existentes desde a construção da unidade, garantindo mais segurança, funcionalidade e durabilidade ao espaço.

Um dos diferenciais da obra foi a manutenção do funcionamento da UPA durante toda a execução dos serviços. Para evitar a interrupção dos atendimentos, os trabalhos foram realizados por etapas, com adequações no cronograma sempre que necessário, preservando o atendimento de urgência e emergência à população.

Durante a cerimônia de reinauguração, o prefeito Renato de Castro destacou que a revitalização da unidade representa um investimento na qualidade da assistência prestada à população e faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da rede municipal de saúde.

A secretária municipal de Saúde, Marina Batista, ressaltou o empenho das equipes envolvidas na execução da obra e agradeceu aos profissionais da UPA, que mantiveram os atendimentos mesmo durante o período de reforma.

Com a conclusão das obras, a unidade passa a contar com uma estrutura mais moderna, segura e adequada às necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), consolidando um novo padrão de atendimento na rede pública municipal.