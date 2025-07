Prefeitura de Goianésia resgata tradição e lança projeto para incentivar cultivo de café

Goianésia deu um importante passo para o fortalecimento da agricultura local com o lançamento do projeto Caminho do Café, realizado nesta quinta-feira (10). A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, busca incentivar o cultivo do café no município, resgatando uma tradição que faz parte da identidade histórica da cidade.

Para muitos, pode parecer novidade, mas o café já teve papel de destaque na economia de Goianésia. Antigamente, a cidade foi uma das maiores produtoras do grão na região, o que ajudou a impulsionar o desenvolvimento local. A importância do cultivo era tamanha que um ramo de café está presente até hoje no brasão oficial do município, como símbolo da força dessa atividade na história goianesiense.

Durante o lançamento, realizado no Parque de Exposições Agropecuárias, foi assinado um termo de intenção de cooperação técnica entre a Prefeitura de Goianésia, a Faculdade Evangélica de Goianésia, a Emater Goiás e o Instituto Federal Goiano – Campus Ceres. A parceria une conhecimento técnico, pesquisa e extensão para garantir que os produtores tenham suporte na implantação e no manejo das lavouras.

“O café faz parte da nossa história, está até no nosso brasão. Com o Caminho do Café, queremos resgatar esse legado e transformar Goianésia novamente em referência na produção de café, gerando renda, oportunidades e orgulho para o nosso povo.” disse o prefeito Renato de Castro.