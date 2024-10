Mulheres de baixa renda terão acesso gratuito à mamografia

Mulheres de baixa renda em todo o Brasil terão a oportunidade de realizar exames gratuitos de mamografia e ultrassonografia como parte da campanha Radiologia Solidária, lançada durante o Outubro Rosa. O objetivo é facilitar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama, especialmente para aquelas com 40 anos ou mais, faixa etária recomendada para o rastreamento da doença. A campanha pretende alcançar milhares de mulheres até dezembro, contribuindo para a prevenção e conscientização sobre a importância dos exames de rotina.

O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) é a entidade responsável pela campanha, lançada na segunda-feira (21). A iniciativa conta com mais de 50 clínicas de imagem e instituições de saúde participantes em várias regiões do país.

Segundo o CBR, as clínicas foram divididas em três categorias, de acordo com o número e o tipo de exames oferecidos: ouro, prata e bronze. Na categoria ouro, 21 clínicas oferecerão mais de 50 mamografias e tomossínteses, além de 20 ultrassonografias e biópsias de mama. Na categoria prata, sete clínicas disponibilizarão entre 20 e 50 mamografias, juntamente com até 20 ultrassonografias. Já na categoria bronze, 22 clínicas oferecerão até 20 mamografias e tomossínteses e 10 ultrassonografias.

A maior concentração de clínicas participantes está na Região Sudeste, com 28 instituições. O Sul tem sete clínicas, enquanto as regiões Centro-Oeste e Nordeste contam com seis cada. A Região Norte tem três clínicas participantes. Minas Gerais e São Paulo são os estados que mais se destacam, com 14 e nove clínicas, respectivamente. Todos os atendimentos serão direcionados por ONGs, fundações e instituições de saúde pública para mulheres de baixa renda, especialmente aquelas com 40 anos ou mais, faixa etária recomendada para o rastreamento do câncer de mama.

Além de oferecer exames gratuitos, a campanha também tem o objetivo de combater a disseminação de fake news relacionadas ao câncer de mama. O CBR reforçou a importância da mamografia como método essencial para o diagnóstico precoce da doença, destacando que informações falsas podem levar à desistência de exames importantes e, consequentemente, a diagnósticos tardios. A entidade reafirma que a mamografia é um exame seguro e fundamental para detectar o câncer em seus estágios iniciais.

De acordo com o CBR, o câncer de mama tem se tornado uma preocupação crescente no mundo inteiro. Mais de 2 milhões de mulheres são diagnosticadas com a doença anualmente, e no Brasil, a estimativa para 2024 é de que quase 74 mil novos casos sejam registrados. O câncer de mama continua sendo a principal causa de morte por câncer entre as mulheres, mas quando diagnosticado precocemente, as chances de cura podem chegar a 95%, especialmente se o tumor for detectado antes de atingir 10 milímetros.

A Comissão Nacional de Mamografia recomenda que mulheres a partir dos 40 anos realizem mamografias anuais e alerta sobre os perigos das fake news que desencorajam a realização do exame. Informações falsas podem levar a diagnósticos tardios e tumores avançados, impactando negativamente as chances de cura e o tratamento adequado.

