Professor Hiago, Gislene Fonseca e demais vereadores inauguram Sala da Procuradoria da Mulher, na Câmara

A Câmara Municipal de Goianésia inaugurou, na manhã desta terça-feira (9), a Sala da Procuradoria da Mulher, um espaço dedicado a promover a igualdade de gênero e defender os direitos das mulheres. A solenidade contou com a presença de autoridades e foi uma oportunidade para celebrar as conquistas femininas.

A sala leva o nome de Silvania Fonseca, empresária e servidora pública, uma justa homenagem a uma mulher que sempre lutou pela igualdade e causa feminina. A iniciativa é do presidente da Câmara, Professor Hiago, e da procuradora da Mulher, Professora Gislene Fonseca, que têm trabalhado para promover a participação feminina na política e na sociedade.

A Procuradoria da Mulher tem como objetivo promover eventos que inspirem e eduquem, além de fortalecer a luta pela igualdade e pelo protagonismo feminino. “Esse espaço será fundamental para promover ações que incentivem a participação feminina na política e na sociedade, além de oferecer apoio e orientação às mulheres que buscam seus direitos”, destaca o presidente da Câmara, Professor Hiago Matos.

A Procuradoria da Mulher foi fundada em Goianésia pela vereadora Salete Carrilho. Integram ainda o órgão as vereadoras Stella Rodrigues e Taiza Andrade. Cada ano uma das quatro parlamentares responde pela presidência da Procuradoria da Mulher, que já atendeu milhares de pessoas na cidade, desde a sua implantação, em 2021.

