Natal das Crianças retorna nesta terça-feira (9) com grande festa e distribuição de mais de 10 mil brinquedos

A magia do Natal vai tomar conta de Goianésia nesta terça-feira, 9 de dezembro, com o retorno do tradicional Natal das Crianças, evento que promete um dia inteiro de alegria, diversão e muitas surpresas. A programação começa a partir das 13h, na Prefeitura de Goianésia, onde estão sendo montados diversos brinquedos para receber milhares de crianças de toda a cidade.

Mais de 10 mil brinquedos serão distribuídos gratuitamente, entre eles, banco imobiliário, casinha feliz, bonecas, bolas e carrinhos. A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Promoção Social, por meio do Goiás Social, em parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e o Governo de Goiás.

A primeira-dama de Goianésia, Igara de Castro, comemorou o retorno do Natal das Crianças e agradeceu o apoio da primeira-dama do estado de Goiás, Gracinha Caiado, juntamente com o governador Ronaldo Caiado, que viabilizaram doação dos brinquedos para serem entregues: “Estamos muito felizes em trazer de volta o Natal das Crianças. É um momento de união, carinho e muita diversão. Esperamos todas as crianças para viver esse dia mágico, com brinquedos, brincadeiras e muita comida gostosa”, afirmou Igara.

A expectativa é de que milhares de famílias participem da festa, que já se tornou tradição no município, mas que havia sido descontinuada. Agora, após 4 anos sem ser realizado, o Natal das Crianças está de volta, para celebrar a magia do Natal com as crianças do município.

