No último dia 2 de dezembro, Pedro Machado Gonçalves, Assessor de Articulação Federativa da Vice-Governador do Estado de Goiás, foi recebido pelo ex-prefeito de Catalão, Adib Elias, atual Secretário de Estado da Infraestrutura. O tema principal da conversa foi a busca de apoio para a viabilização do projeto de duplicação da GO-080, no trecho que liga Jaraguá a Goianésia e a Barro Alto.

Na ocasião, Pedro pediu apoio da Secretaria para dar suporte à formalização do TARE – Termo de Acordo de Regime Especial – que é um instrumento de diferimento de pagamento do ICMS com empresas que tenham disposição para financiar a elaboração dos projetos necessários à obra.

Funciona assim: a empresa que recolhe ICMS ao Estado de Goiás pode destinar até 5% do montante recolhido para pagamento de projetos e obras, descontando 100% disso do montante que teria que recolher aos cofres do Estado. Dessa forma, a empresa pode destinar o que já teria que recolher na forma de imposto em investimentos a serem aplicados na sua região.

Pedro Gonçalves demonstrou estar muito confiante nos desdobramentos da sua ação. “Alguns empresários já nos procuraram demonstrando esse interesse, em realizar os investimentos necessários para elaborarmos os projetos para viabilizar a duplicação da GO-080. Acho que esse vai ser o caminho, pois só com a participação da comunidade vamos conseguir realizar esse sonho!”

