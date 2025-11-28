Jaraguá vive uma noite histórica: a Expo Jaraguá 2025 começou e já mostrou sua grandeza

Jaraguá escreveu um novo capítulo da sua história na noite desta quarta-feira (27). A Expo Jaraguá 2025 começou oficialmente, marcando o retorno triunfal da maior feira de negócios, moda e inovação da região — um evento que já nasce como símbolo do novo momento econômico vivido pelo município.

O estacionamento do Outlet Jaraguá se transformou em um grande corredor de oportunidades. A multidão que lotou o espaço encontrou um ambiente vibrante, repleto de estandes movimentados, networking intenso e empreendedores fechando negócios que impulsionam a economia local. Autoridades presentes destacaram o quanto a Expo reflete o ritmo acelerado de desenvolvimento da cidade e abre portas para mais crescimento, parcerias e investimentos.

A programação de abertura foi um espetáculo à parte:

• Mesa-redonda com empresários discutindo tendências para 2025;

• Concurso de dança animando o palco principal;

• Praça de alimentação cheia do início ao fim;

• Espaço infantil com brinquedos e atividades que encantaram as crianças.

A primeira noite deixou claro: a Expo Jaraguá voltou maior, mais forte e pronta para consolidar Jaraguá como potência regional em inovação, moda e geração de negócios.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE — 28 DE NOVEMBRO

A quinta-feira promete ser ainda mais imperdível. Além da maior Black Friday da história de Jaraguá, com descontos incríveis e oportunidades únicas, o público poderá conferir:

– Desfile de Moda Amarê Fashion + SEBRAE, reunindo marcas jaraguenses que mostram a força, o talento e a criatividade da moda local;

– Escolha da Garota Expo Jaraguá, um dos momentos mais aguardados da noite.

A Expo Jaraguá 2025 segue até o dia 29, consolidando de vez o potencial do município como referência em desenvolvimento econômico, inovação e fortalecimento do comércio regional.