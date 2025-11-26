Câmara de Vereadores aprova projetos que beneficiam entidades filantrópicas e sociais de Goianésia

A Câmara Municipal de Goianésia aprova, nos últimos dias, importantes projetos apresentados pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção Social, que estabelecem parceria com a Organização das Voluntárias de Goianésia (OVG), o Núcleo de Apoio ao Portador de Câncer (Somar), o Lar São Vicente de Paulo e o Conselho de Ministros do Evangelho (COMEG). Essas entidades são reconhecidas por seu trabalho essencial em benefício da comunidade, oferecendo apoio a idosos, pacientes com câncer e suporte social e espiritual a famílias em situação de vulnerabilidade. Os projetos aprovados destinam-se a fornecer recursos fundamentais para o funcionamento dessas instituições, permitindo que elas continuem a desenvolver suas atividades com eficiência e ampliando o alcance de suas ações no município. A OVG, a Somar, o Lar São Vicente de Paulo e o COMEG são instituições que contam com a colaboração de voluntários e lideranças dedicadas, que trabalham arduamente para oferecer amparo àqueles que mais necessitam. Com a aprovação desses projetos, essas organizações poderão continuar a contar com recursos para manter suas atividades e melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

O presidente da Câmara, Professor Hiago, destacou a relevância dos projetos aprovados, ressaltando a importância da parceria entre o poder público, as organizações sociais e as instituições religiosas. Segundo ele, essa colaboração é fundamental para fortalecer o trabalho que vem sendo realizado em prol da população goianesiense.

“Essas organizações são fundamentais para o desenvolvimento social de nossa cidade e é nosso papel apoiá-las”, afirmou o presidente.