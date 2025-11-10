Beleza e representatividade: Concurso Garota Expo Jaraguá já está em votação

Um dos momentos mais aguardados da Expo Jaraguá 2025 é o Concurso Garota Expo Jaraguá, que já está com votação aberta.

Foram selecionadas 21 jovens jaraguenses e, após a votação popular, três finalistas serão escolhidas. Elas desfilarão na véspera da feira com as marcas expositoras, e a vencedora receberá o título de Garota Expo Jaraguá, representando o evento até a próxima edição.

O concurso conta com premiação em dinheiro, troféus e brindes, valorizando a beleza, a elegância e a força da mulher jaraguense. Mais do que um desfile, o evento celebra a autoestima, o empoderamento e o talento feminino da cidade.

A Expo Jaraguá acontece a partir do dia 27 de novembro de 2025 e vai até o dia 29 de novembro, que conta com a realização da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá em conjunto com a Prefeitura de Jaraguá, em um evento que promote movimentar a economia do Vale do São Patricio com o que há de melhor em moda, indústria e comércio.