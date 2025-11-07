Prefeitura lança programa de ação conjunta para mudar a realidade do trânsito em Goianésia

Foi lançado pela prefeitura nesta quinta-feira, 6 de novembro, o programa “Trânsito Seguro Começa com a Gente!”, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito, por determinação do prefeito Renato de Castro. O programa reúne representantes de diversos segmentos da sociedade civil organizada para discutir medidas de prevenção e melhoria no trânsito de Goianésia.

Durante o encontro, foram apresentados dados sobre o grande número de acidentes registrados mensalmente no município e debatidas ações práticas que começarão a ser implantadas já a partir da próxima semana. Entre as propostas, destacam-se a participação de igrejas católicas e evangélicas na campanha, levando mensagens de conscientização aos fiéis, além da ampliação das palestras educativas nas escolas, fortalecendo o trabalho preventivo junto às crianças.

Também foi discutida a possibilidade de aplicação de penalidades mais rígidas aos motoristas infratores, bem como a religação dos radares e implantação de novos pontos de monitoramento eletrônico. O superintendente de Trânsito, Lucas Santiago, ressaltou que ações imediatas serão desenvolvidas em parceria com o Batalhão de Trânsito de Goiânia e com o Detran, que passarão a atuar diretamente no município.

O prefeito Renato de Castro destacou a importância de envolver toda a sociedade na construção de um trânsito mais seguro, e que por isso o programa será desenvolvido a várias mãos: “O município até pode executar sua parte enquanto poder público, porém o resultado positivo só será efetivo se houver engajamento coletivo, todos precisam se empenhar para termos um trânsito melhor, isso significa a união das lideranças goianesienses em torno da causa”, explicou.