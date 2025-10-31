Prefeitura de Goianésia executa obra emergencial para conter erosão na “Praça da Baixada

A Prefeitura de Goianésia iniciou, nesta quinta-feira (30/10), uma obra emergencial para conter uma erosão na Praça Fundo do Vale, conhecida popularmente como “praça da baixada”.

O problema surgiu após a queda de uma árvore às margens do Córrego Calção de Couro, entre a Avenida Goiás e a Rua 29, o que provocou a abertura de uma erosão no local. Assim que o fato foi constatado, uma equipe de engenheiros da Prefeitura esteve na área para realizar a vistoria técnica e definir as medidas necessárias.

Com base na avaliação, a obra de contenção foi iniciada de forma imediata, com o objetivo de garantir a segurança da estrutura da praça e evitar danos ao entorno. As equipes da Secretaria de Infraestrutura estão atuando com maquinários e materiais adequados para estabilizar o terreno e reforçar as margens do córrego.

“Assim que tomamos conhecimento do problema, enviamos os engenheiros para avaliar o local e, no dia seguinte, iniciamos a obra emergencial. Nosso foco é garantir a segurança e preservar a estrutura da praça e das vias próximas”, destacou o secretário de Infraestrutura, Paulo Henrique Naves.

