Goianésia recebe tarde de serviços gratuitos no Dia do Cooperativismo

Evento é uma realização do Sistema OCB/GO e cooperativas locais e será no dia 13 (sábado), das 16h às 20h

A Praça Dimas Carrilho será o palco da terceira edição do Dia do Cooperativismo de Goianésia, no sábado, 13 de setembro. Das 16h às 20h, a população terá à disposição uma ampla variedade de serviços gratuitos, além de opções de lazer e entretenimento para toda a família. O evento, que reuniu cerca de 4 mil pessoas em 2024, é uma realização do Sistema OCB/GO e das cooperativas da região.

Oito cooperativas locais estão envolvidas na organização: Sicoob Coopercred, Sicoob Emprecred, Sicoob Unicentro Norte Brasileiro, Sicredi, Cagel, Cooperlatex, Coopervale Logística e Cooperfamiliar Goianésia. Elas contam com o apoio de parceiros como Prefeitura Municipal de Goianésia, Sebrae, Senar, Sesi/Senai, Faculdade Evangélica de Goianésia e Universidade de Rio Verde.

A programação oferece atividades para todos os públicos. Na área de saúde, haverá aferição de pressão, testes rápidos e atendimento de saúde bucal. Para orientação profissional, os participantes poderão acessar clínicas financeiras, atendimento jurídico, contábil e orientação ao empreendedor. Serviços sociais, como atualização do Cadastro Único e informações sobre CRAS e CREAS, também estarão disponíveis.

O lazer infantil ficará por conta de brinquedos infláveis, teatro e distribuição de picolé, algodão doce, pipoca e churros. Para os adultos, serão oferecidos serviços de corte de cabelo e maquiagem feminina.

*Planetário*

Um dos destaques da edição será o Planetário Móvel, uma experiência imersiva trazida pelo Sistema OCB/GO em parceria com o Instituto BIAPO e a Universidade Federal de Goiás (UFG). O evento também terá uma ação solidária com campanha de adoção e vacinação de cães e gatos. A noite será encerrada com uma apresentação artística e a premiação do concurso de redação promovido com estudantes da rede municipal.

*Serviço:*

3ª Edição do Dia do Cooperativismo de Goianésia

Data: Sábado, 13 de setembro

Horário: 16h às 20h

Local: Praça Dimas Carrilho, Goianésia