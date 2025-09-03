Câmara Municipal de Barro Alto empossa Procuradoria da Mulher

Na última terça-feira, 02 de setembro de 2025, a Câmara Municipal de Barro Alto realizou uma sessão solene que marcou a posse da Procuradoria da Mulher. O ato representa um marco histórico para o município, reforçando o compromisso do legislativo com a defesa dos direitos das mulheres e a promoção da equidade de gênero.

Na ocasião, a vereadora Flávia Nogueira assumiu a função de Procuradora da Mulher, enquanto as vereadoras Adriana Alves e Ludmila Siqueira foram empossadas como Procuradoras Adjuntas.

A Procuradoria da Mulher tem como missão fortalecer a luta em defesa das mulheres, promover e acompanhar a implementação de políticas públicas de igualdade e garantir um espaço de acolhimento, escuta e apoio às demandas femininas no município.

Segundo os organizadores, a iniciativa busca não apenas assegurar representatividade, mas também construir uma sociedade mais justa, segura e igualitária para todas as mulheres de Barro Alto.

