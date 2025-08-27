Procuradoria da Mulher, Câmara Municipal e UEG realizam oficinas de conscientização para combater violência contra mulher

“Formando Educadoras, Fortalecendo Mulheres”: é com esse tema que a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Goianésia, em parceria com o curso de Pedagogia da UEG, realizará um evento importante nesta quinta-feira, 28, às 19h, na Universidade Estadual de Goiás (UEG) de Goianésia. O evento faz parte da campanha Agosto Lilás, que visa conscientizar a população sobre a importância da luta contra a violência contra a mulher.

Durante o evento, as quatro vereadoras de Goianésia conduzirão oficinas que abordarão temas relevantes para a formação de educadoras e o fortalecimento das mulheres. A iniciativa é aberta ao público e tem como objetivo promover a reflexão e a ação sobre a importância da igualdade de gênero e do respeito aos direitos das mulheres.

A luta contra a violência contra a mulher é uma questão fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Eventos como esse são importantes para mobilizar a comunidade e promover a conscientização sobre a importância da proteção e do apoio às mulheres vítimas de violência.

O evento “Formando Educadoras, Fortalecendo Mulheres” é uma oportunidade para que as participantes se conectem com outras mulheres e compartilhem experiências e conhecimentos. Com a realização desse evento, a Procuradoria da Mulher e a UEG demonstram seu compromisso com a causa da igualdade de gênero e do empoderamento das mulheres.