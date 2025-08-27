Prefeitura de Goianésia resgata Natal Luz e já inicia preparativos para realização neste ano de 2025

A Prefeitura de Goianésia deu início aos preparativos para a realização do Natal Luz 2025, a primeira reunião para deliberar sobre o tradicional evento aconteceu nesta quinta-feira, 21 de agosto. O Natal Luz celebra o espírito natalino e movimenta a economia local, entretanto, não foi realizado no ano passado. A reunião contou com a presença do promotor de eventos Luis Fernando, do diretor de eventos Rauder Guilherme e do secretário de Finanças Jairo Pacheco.

Durante o encontro, a equipe apresentou os primeiros planejamentos para a estrutura deste ano, que inclui a ornamentação com iluminação e decorações especiais para o período de fim de ano. O objetivo é devolver à população a magia e o encanto do Natal, além de reforçar a tradição que já faz parte do calendário cultural do município, e que será resgatada neste ano de 2025.

Renato de Castro destacou que o Natal Luz será retomado para voltar a fortalecer o turismo e aquecer a economia local, além de atrair as famílias para a praça, incentivando o comércio e promovendo momentos de lazer e confraternização para as famílias goianesienses: “O Natal Luz é mais que uma celebração. É um movimento que envolve toda a cidade, gera oportunidades e mantém viva a tradição natalina que tanto valoriza a nossa comunidade”, destacou.

