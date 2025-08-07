Fundação Jalles Machado lança 18º Concurso de Redação Dr. Otávio

Primeiro colocado receberá uma bolsa de estudos no valor total de R$ 40 mil. Iniciativa é voltada para estudantes de Goianésia.

Goianésia, 7 de agosto de 2025 – Com objetivo de incentivar a leitura e a escrita dos alunos de Goianésia/GO, a Fundação Jalles Machado, mantida pela Jalles e pelo Grupo Otávio Lage, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, por meio da Coordenação Regional de Educação de Goianésia, lançou nesta quinta-feira, 07/08, mais uma edição do Concurso de Redação Dr. Otávio Construtor de Sonhos.

Promovida anualmente, a iniciativa visa estimular a prática em produção textual de estudantes do 9º ano (ensino regular e EJA) das redes estadual e privada, além de unidades educacionais conveniadas e filantrópicas de Goianésia. Entre as premiações, o primeiro colocado receberá uma bolsa de estudos no valor total de R$ 40 mil e seu professor, um celular Iphone, e a escola, um troféu. Já o segundo lugar ganhará um celular Iphone e o terceiro, um notebook. Os dez primeiros colocados receberão medalha e camisetas do concurso.

Realizado no Centro Cultural Berchiolina Rodrigues, o evento de lançamento da 18ª edição contou com uma palestra do ex-jogador de futebol Wendell Lira, vencedor do prêmio Puskas, de gol mais bonito do mundo em 2015, com temática ligada à superação. O evento teve a participação de alunos, professores e familiares de Otávio Lage.

O Concurso de Redação Dr. Otávio, Construtor de Sonhos, surgiu como homenagem ao empresário e político Otávio Lage, conhecido por ser um apaixonado e incentivador da educação.

“Ele acreditava muito na educação como ferramenta para o desenvolvimento das pessoas. Ele nos passou esse importante valor e, a partir disso, decidimos promover o concurso para que os estudantes de Goianésia pudessem, por meio da redação, melhorar o aprendizado da Língua Portuguesa, a interpretação e a leitura”, ressalta Rodrigo Penna, neto de Otávio Lage e diretor financeiro da Jalles.

“O concurso tem uma premiação significativa, mas o maior ganho é o conhecimento que todos levam para a vida. Ao participarem do concurso, os alunos se preparam, se dedicam, estudam bastante, praticam a escrita e a leitura e isso contribui para enfrentar outras etapas em suas trajetórias pessoais”, completa Henrique Penna, neto de Otávio Lage e diretor comercial da Jalles.

*Etapas do concurso*

A próxima etapa do Concurso de Redação Dr. Otávio, Construtor de Sonhos, consistirá nas inscrições, via unidades educacionais, dos estudantes que alcançaram as maiores médias em Língua Portuguesa, no primeiro semestre letivo deste ano. A produção dos textos dos alunos participantes será em 4 de setembro, com tema da redação a ser sorteado no mesmo dia.

A avaliação dos textos será feita por uma empresa especializada independente na qual os avaliadores não terão acesso à identificação dos alunos. A cerimônia de premiação, com divulgação dos vencedores, está marcada para 25 de setembro.

