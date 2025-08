Prazo para se inscrever no Aluguel Social é prorrogado em Goianésia

Famílias de Goianésia que ainda não se inscreveram no Programa Aluguel Social ganharam mais tempo para participar. A Agência Goiana de Habitação (Agehab) prorrogou o prazo de inscrições até o dia 31 de julho de 2025. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Promoção Social e já consta no site oficial da Agehab.

Em Goianésia, as inscrições podem ser feitas de forma presencial, na sede da Secretaria de Promoção Social, ou pela internet, tanto no site da Agehab (www.agehab.go.gov.br) quanto no aplicativo Aluguel Social, disponível gratuitamente para celulares.

O Programa Aluguel Social, criado pelo Governo de Goiás, oferece auxílio mensal de R$ 350 para custear despesas com moradia. Goianésia é uma das cidades contempladas pela iniciativa e já tem dezenas de famílias beneficiadas desde que aderiu ao programa.

A equipe da Secretaria está à disposição para tirar dúvidas, conferir documentações e auxiliar no processo de inscrição. “Nosso objetivo é que nenhuma família que realmente precisa fique de fora”, reforça a secretária de Promoção Social e primeira-dama do município, Igara de Castro.

Aqueles que preferirem fazer o processo online devem estar atentos ao preenchimento correto das informações e ao envio dos documentos exigidos. A seleção dos beneficiários segue critérios sociais estabelecidos pela Agehab.