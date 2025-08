Pecuária Para Todos: Instituições se reúnem na prefeitura para agradecer pelos alimentos arrecadados

Na manhã desta segunda-feira, 21 de julho, a Prefeitura de Goianésia recebeu os representantes de instituições de caridade do município, numa reunião especial de agradecimento pela doação de toneladas de alimentos por meio do programa “Pecuária Para Todos”. O encontro contou com a presença da prefeita em exercício, Luciana Naves, e da primeira-dama, Igara de Castro.

Durante a reunião, os líderes das instituições foram recebidos e agradeceram pelo apoio e pela iniciativa inédita com a prefeitura, que permitiu a arrecadação de milhares de toneladas de alimentos por meio da troca de ingressos para a festa da pecuária. Os alimentos já foram destinados às entidades assistenciais da cidade, fortalecendo ações de combate à fome e promovendo segurança alimentar para centenas de famílias em situação de vulnerabilidade.

A prefeita em exercício, Luciana Naves, destacou a importância da união entre poder público e sociedade civil como na pecuária, transformando acessibilidade em oportunidades de solidariedade: “É gratificante ver que a tradicional pecuária da nossa cidade agora realmente é de todos e, principalmente, ver que ela também se transformou num movimento de ajuda para aqueles que mais precisam. Agradeço a todas as instituições pelo trabalho incansável que realizam e reforço o compromisso da nossa gestão com a população, na expectativa de que no ano que vem nós faremos um trabalho bonito como neste ano”, afirmou.

A primeira-dama Igara de Castro também ressaltou o impacto da iniciativa: “A alegria da festa se multiplicou em cada doação recebida. Foi emocionante ver o envolvimento da comunidade, sabendo que cada ingresso trocado representava comida na mesa de quem mais precisa, e isso não tem preço”, disse.