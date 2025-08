Luciana Naves decreta luto oficial pela morte de Judith Rodrigues, avó do prefeito Renato de Castro

A prefeita em exercício de Goianésia, Luciana Naves, assinou nesta segunda-feira (14) o decreto que institui luto oficial de três dias no município pelo falecimento de Judith Rodrigues de Menezes, aos 96 anos.

Filha de Laurentino Martins Rodrigues, fundador de Goianésia, Dona Judith foi a primeira professora da zona urbana da cidade, tendo papel fundamental na educação das primeiras gerações locais. Sua atuação, marcada por dedicação e sensibilidade, contribuiu decisivamente para o desenvolvimento intelectual e cívico da comunidade.

Além de educadora, Dona Judith foi símbolo de força, fé e resiliência para muitas famílias goianesienses. Ela era avó do atual prefeito Renato Menezes de Castro, mãe do ex-prefeito José Salvino de Menezes e avó do ex-prefeito Leonardo Silva Menezes, reforçando a presença histórica da família na construção do município.

Durante o período de luto, as bandeiras dos órgãos públicos municipais estarão hasteadas a meio mastro, em sinal de respeito e homenagem.