Acidente na BR-153 mata esposa de vereador e passageira; veículos pegaram fogo após colisão

Um grave acidente na noite do último domingo (29), no km 36 da BR-153, em Porangatu, norte de Goiás, resultou na morte de duas mulheres e deixou outras três pessoas gravemente feridas. As vítimas fatais foram a esposa do vereador de Porangatu, Emival do Santana, Eva Bispo da Fonseca, e uma passageira ainda não identificada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu dois veículos: um Fiat Strada, com dois ocupantes, e um Fiat Pálio, com três pessoas a bordo. Segundo informações preliminares, o Strada trafegava no sentido norte-sul quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o outro carro.

Com o impacto, os dois veículos pegaram fogo, segundo o Corpo de Bombeiros. As duas vítimas morreram no local e tiveram os corpos carbonizados. Os bombeiros apagaram as chamas e realizaram o resgate das três pessoas sobreviventes, que foram encaminhadas ao hospital de Porangatu em estado grave. As identidades dos feridos não foram divulgadas até o momento.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia no local do acidente. As causas do ocorrido ainda estão sendo investigadas.

Homenagens

Uma das vítimas, Eva Bispo da Fonseca, era figura conhecida e querida em Porangatu. Casada com o vereador Emival do Santana, “Dona Eva”, como era carinhosamente chamada, foi lembrada nas redes sociais e por autoridades locais.

Em uma publicação emocionante, o vereador compartilhou uma foto da esposa e a legenda: “Meu amor, te amarei eternamente!”. Segundo informações divulgadas por ele, o velório teve início às 10h30 desta segunda-feira (30), na Igreja Assembleia de Deus – Congregação Moriá, na Avenida Mauá. O sepultamento foi marcado para as 17h, no Cemitério Municipal de Porangatu.

A Câmara Municipal de Porangatu também emitiu uma nota de pesar lamentando a morte de Dona Eva. No comunicado, ela foi descrita como uma mulher de “simplicidade, dedicação à família, apoio às causas sociais e gentileza com todos que a procuravam”, deixando um legado de bondade e amor na comunidade porangatuense.

As investigações sobre o acidente continuam sob responsabilidade da PRF e da Polícia Técnico-Científica.