Goianésiense é eleita Miss Brasil Europa 2025 e promete reinado com propósito

Camila Souza Otoni, de 22 anos, natural de Goianésia (GO) e residente em Dublin, na Irlanda, foi coroada Miss Brasil Europa 2025 em uma cerimônia realizada no domingo (22), em Valkenswaard, na Holanda. A jovem venceu outras oito candidatas após se destacar nas categorias de traje de banho, grife e gala.

A oportunidade surgiu enquanto Camila vivia na capital irlandesa. Apaixonada pelo universo da moda, ela descobriu o concurso pela internet e decidiu se inscrever. “Sinto uma mistura de emoções. É uma honra representar minha cidade e o estado de Goiás. Carrego comigo as raízes da minha cultura, minha história e os valores que aprendi desde cedo. É um grande orgulho para mim destacar onde nasci em diversas partes do mundo”, afirmou a nova Miss Brasil Europa.

Raízes fortes e trajetória internacional

Desde pequena, Camila já demonstrava vocação para as passarelas. Aos 5 anos, participava de desfiles infantis e campanhas publicitárias em Goianésia. Em 2023, iniciou sua jornada internacional com um intercâmbio na Nova Zelândia. Depois, passou um período na Itália — onde venceu a seletiva regional do Miss Universo Itália pela região da Calábria — até se mudar para Dublin, onde atualmente estuda Relações Internacionais e trabalha com marketing.

Reinado com propósito

Com a coroa na cabeça e os pés no chão, Camila planeja um reinado voltado para causas sociais e para a valorização da figura da miss como agente transformadora. “Quero impulsionar a visibilidade do concurso e também conquistar meu espaço no mercado de trabalho, mostrando que ser miss vai além da beleza e elegância”, declarou.

O título de Miss Brasil Europa 2025 marca não só a conquista de Camila, mas também o orgulho do povo goiano que, agora, tem sua representante brilhando nos palcos internacionais da beleza.