Menina de Goianésia está entre as primeiras pacientes do Cora, novo hospital do câncer em Goiás

A goianesiense Jhennifer Louise Souza Camargo, de 12 anos, foi uma das primeiras pacientes a iniciar atendimento no Complexo Oncológico de Referência do Estado (Cora), em Goiânia. A unidade, que começou a funcionar nesta segunda-feira (9/6), é o primeiro hospital público de Goiás voltado exclusivamente para o tratamento do câncer.

Jhennifer descobriu recentemente um tumor na região abdominal. Após passar pela UPA de Goianésia, foi encaminhada para Goiânia. Agora, inicia no Cora uma série de exames para dar início ao tratamento. “Foi tudo muito rápido. É um alívio conseguir essa vaga. Estou confiante de que vai dar tudo certo”, disse a mãe da menina, Naiara Pereira de Souza.

Além de Jhennifer, outras 11 crianças foram admitidas nesta primeira etapa de funcionamento do hospital, que será oficialmente inaugurado em julho. A estrutura conta com tecnologia avançada, atendimento gratuito via SUS e segue padrões internacionais de qualidade.

O governador Ronaldo Caiado visitou a unidade e destacou a importância do momento. “Estamos oferecendo, pelo SUS, um atendimento que nem hospitais privados conseguem entregar. Isso muda a vida de muitas famílias”, afirmou.

O Cora foi construído com R$ 192,7 milhões em obras e R$ 63,2 milhões em equipamentos, com gestão da Fundação Pio XII, responsável pelo Hospital de Amor, de Barretos (SP).