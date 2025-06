Secretaria de Educação de Goianésia investe em saúde emocional e visita escola de referência no Ceará

A educação vai muito além dos conteúdos em sala de aula. Ela também passa pelo cuidado com quem ensina. Foi com esse olhar que o Secretário Municipal de Educação, Prof. Noé Raimundo, participou de um importante momento de análise e discussão do projeto “Fluir das Emoções”, ao lado das autoras Alexandra Mourão e Débora Fabrício, da Aprender Editora, em Fortaleza (CE).

O encontro contou ainda com a presença da diretora do Núcleo Pedagógico, Profª Mafalda, da assessora pedagógica Sônia Sabino e da equipe técnica da editora. O objetivo foi alinhar estratégias e aprofundar o conhecimento sobre a Terapia Cognitiva Comportamental, metodologia central do projeto, que busca oferecer ferramentas para o equilíbrio emocional dos profissionais da educação.

“Cuidar da saúde emocional dos nossos educadores é uma prioridade da nossa gestão. Sabemos que professores emocionalmente saudáveis refletem diretamente na qualidade da aprendizagem dos nossos alunos”, destacou o secretário Noé Raimundo.

*Visita técnica a escola de tempo integral no Ceará*

Ainda durante a agenda em território cearense, a comitiva da Secretaria de Educação realizou, na quinta-feira (29/05), uma visita técnica à Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Odezir Saldanha Rodrigues de Tempo Integral, no município de Chorozinho (CE).

A iniciativa teve como foco a troca de experiências exitosas na área da educação integral, visando a melhoria contínua das unidades escolares em tempo integral no município.

A equipe foi recepcionada pela Prefeita Célia Marinho Albano, pela Secretária Municipal de Educação de Chorozinho e toda a equipe da SME, além do Sr. Fábio, Gláucia e Camila, da Aprender Editora, e da diretora da escola, Kesia, com sua equipe pedagógica.

“Conhecer boas práticas e dialogar com outras redes é essencial para avançarmos. A educação em tempo integral exige planejamento, estrutura e compromisso com o futuro das nossas crianças e adolescentes”, reforçou a Profª Mafalda.