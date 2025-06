Prefeitura de Goianésia realiza caminhada para celebrar a Semana Mundial do Meio Ambiente

A manhã desta quinta-feira, 5 de junho, foi marcada por uma caminhada em prol do meio ambiente, reunindo estudantes e educadores, além da população num percurso que saiu da praça Dimas Carrilho e seguiu até a praça Laurentino Martins Rodrigues, no centro da cidade. A ação celebrou a Semana Mundial do Meio Ambiente e marcou a primeira atividade do mês de aniversário dos 72 anos de Goianésia.

A caminhada foi organizada por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente e Serviços Urbanos, com o objetivo de promover a educação ambiental desde os primeiros anos escolares e reforçar o papel de cada cidadão na preservação da natureza.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Willian Teófilo, acompanhou toda a caminhada e destacou a relevância da participação infantil nas ações de conscientização: “Quando as crianças entendem desde cedo a importância de cuidar do meio ambiente, formamos uma geração mais responsável e consciente. É gratificante ver tantos alunos envolvidos nesta causa”, ressaltou o secretário.

Cartazes, faixas e mensagens de cuidado com a natureza deram o tom do evento, que mobilizou escolas da rede municipal e reafirmou o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais de Goianésia.