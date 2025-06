Daniel Vilela confirma presença na inauguração do CREC em Goianésia; evento será às 15h30 nesta segunda

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, confirmou presença na inauguração do Centro de Referência Especializado em Cuidado (CREC) de Goianésia. A solenidade, que inicialmente estava marcada para a manhã, foi reagendada para as 15h30 da próxima segunda-feira (10), para melhor alinhamento com a agenda oficial das autoridades.

O novo espaço público é um marco no cuidado à saúde mental e no atendimento especializado a crianças e adolescentes. O CREC foi projetado com foco no acompanhamento de pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndromes raras.

Com uma estrutura moderna e equipe multiprofissional, o centro oferecerá atendimento individualizado e suporte às famílias, fortalecendo a rede municipal de saúde e educação inclusiva. O objetivo é garantir diagnóstico precoce, intervenção adequada e um ambiente acolhedor para o desenvolvimento pleno das crianças e jovens atendidos.