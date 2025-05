Goianésia recebe mais de mil atletas para participarem dos Jogos Estudantis de Goiás

Começou nesta sexta-feira, 23 de maio, a fase regional dos Jogos Estudantis de Goiás 2025, que movimenta a cidade com a presença de mais de mil estudantes-atletas de escolas públicas e particulares. A abertura oficial do evento contou com a presença do prefeito Renato de Castro, que destacou a importância da competição e elogiou a qualidade da educação no estado de Goiás.

“É um orgulho para Goianésia sediar um evento tão grandioso. Agradeço ao governador Ronaldo Caiado, na pessoa da secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, por confiar em nossa cidade. Goiás tem se destacado pela seriedade com que trata a educação e o esporte, e esse evento é a prova disso”, afirmou o prefeito durante a cerimônia de abertura.

Promovida pelo governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, a competição reúne estudantes das Coordenações Regionais de Educação de Goianésia, Ceres, Itapaci, Minaçu, Porangatu, Rubiataba, São Miguel do Araguaia e Uruaçu. Ao longo da semana, os jovens disputam partidas de futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia, basquete e provas de atletismo.

As competições ocorrerão nos ginásios e centros esportivos da cidade, movimentando também a população local, que tem prestigiado os jogos com entusiasmo. Para além das medalhas, os Jogos Estudantis fortalecem o espírito de equipe, a disciplina e a socialização entre os jovens. Muitos deles estão vivenciando pela primeira vez a experiência de uma competição oficial, o que pode representar o início de uma trajetória promissora no esporte.