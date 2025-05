Presidente Professor Hiago cita conquistas da Câmara de Goianésia nos 100 dias dos trabalhos legislativos

Durante coletiva de imprensa em seu gabinete,no dia 12 de maio, o presidente da Câmara de Goianésia, vereador Professor Hiago Matos, destacou 10 pontos de melhorias que o Poder Legislativo teve nestes 100 dias de trabalhos no plenário. Vale lembrar que as sessões ordinárias tiveram início em fevereiro.

Professor Hiago destacou que importantes pautas passaram pelo crivo dos vereadores como o projeto “Goianésia 1000 Casas”, do prefeito Renato de Castro. Essa matéria inclusive motivou a sessão mais longa da história da Câmara, com mais de sete horas de discussões entre os parlamentares.

Outros pontos destacados pelo presidente: a votação da lei que concede isenção no IPTU para pessoas que pagam até R$ 200,00 de tributos; apoio de R$ 100 mil para instituições religiosas organizarem festividades, acampamentos e congressos no período de carnaval; apoio cultural de R$ 40 mil para a montagem do espetáculo “Auto da Paixão”, da comunidade católica; apoio cultural de R$ 30 mil para o Goianésia Moto Fest; aprovação do parcelamento em 24 vezes dos débitos municipais; aprovação do parcelamento da dívida da prefeitura com o Fundo de Previdência e desbloqueio de contas; projeto “Habite-se”, com a regularização dos imóveis, gerando mais segurança para os proprietários de imóveis que estavam sem escrituras.

Hiago destacou também a retomada e ampliação das atividades do programa “Escola na Câmara”, que recebe estudantes para conhecerem o funcionamento do Poder Legislativo. A realização do megaevento da Procuradoria da Mulher também foi citada pelo presidente.