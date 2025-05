Prefeito Renato de Castro acompanha obras da nova creche no bairro Dona Fiíca

Acompanhado dos secretários Fabiano Lopes (Planejamento), Noé Raimundo (Educação) e Manoel Castro (Casa Civil), o prefeito Renato de Castro fez uma vistoria, no dia 9 de maio, no local onde será construída uma creche no bairro Dona Fiíca. As obras de terraplanagem já estão em andamento para a construção da unidade.

Um novo marco para a cidade. Assim será a creche, que vai acolher mais de 300 crianças em turnos distintos. Além de garantir um ambiente seguro e acolhedor, o espaço será cuidadosamente planejado para promover o desenvolvimento pedagógico e social desde os primeiros anos de vida.

“O investimento em educação começa desde os primeiros anos de vida. Essa creche vai além de uma simples obra, ela é um alicerce para o futuro das nossas crianças e um apoio essencial para os pais que precisam trabalhar tranquilos, sabendo que seus filhos estão bem cuidados”, afirmou o prefeito Renato de Castro, durante a visita.

Além da creche no bairro Dona Fiíca, o prefeito anunciou que outra unidade será construída nas regiões do Jardim do Cerrado e Residencial Hermínio Lopes. As novas obras fazem parte de um esforço contínuo da administração municipal para reduzir o déficit de vagas na educação infantil e garantir que mais crianças tenham acesso a um atendimento de qualidade.

O secretário de Educação, Noé Raimundo, também destacou a importância da nova unidade, que será um modelo em estrutura e atendimento. “Vamos entregar um espaço moderno e seguro, ideal para o desenvolvimento integral das crianças. Isso trará um grande impacto no bem-estar das famílias e fortalecerá ainda mais a nossa rede pública de ensino”, explicou.