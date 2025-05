Medicina da UniEvangélica Lidera Ranking de Qualidade em Goiás, Aponta Avaliação do Inep

Anápolis, GO – O curso de medicina da Universidade Evangélica de Goiás (UniEvangélica), localizada em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, alcançou o primeiro lugar em Goiás no Conceito Preliminar de Curso (CPC) contínuo de 2023, um importante indicador de qualidade divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A instituição obteve a expressiva nota de 3,739, classificando-se na faixa 4 de avaliação, a mesma alcançada pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

O CPC, conforme informações do MEC, é um índice que avalia a qualidade dos cursos de graduação, considerando o desempenho dos estudantes no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), o valor agregado ao longo da formação e a qualidade dos insumos oferecidos, como corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos.

Os indicadores do Inep são ferramentas cruciais para identificar as instituições de ensino superior de excelência no país, com notas que variam de 1 a 5. Os dados referentes a 2023 foram divulgados pelo instituto em abril deste ano.

Em Goiás, a UniEvangélica e a UFG se destacaram como as únicas instituições a atingirem a faixa 4 de avaliação no CPC para o curso de medicina.

Confira a lista dos 10 cursos de medicina com as melhores notas em Goiás:

Universidade Evangélica de Goiás (UniEvangélica) – Anápolis

CPC contínuo: 3.739

Faixa de avaliação do CPC: 4

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Goiânia

CPC contínuo: 3.297

Faixa de avaliação do CPC: 4

Universidade de Rio Verde (FESURV) – Rio Verde

CPC contínuo: 2.644

Faixa de avaliação do CPC: 3

Faculdade Imepac de Itumbiara (IMEPAC) – Itumbiara

CPC contínuo: 2.6

Faixa de avaliação do CPC: 3

Centro Universitário de Mineiros (Unifimes) – Trindade

CPC contínuo: 2.551

Faixa de avaliação do CPC: 3

Universidade Federal de Jataí (UFJ) – Jataí

CPC contínuo: 2.549

Faixa de avaliação do CPC: 3

Universidade de Rio Verde (FESURV) – Aparecida de Goiânia

CPC contínuo: 2.288

Faixa de avaliação do CPC: 3

Centro Universitário Alfredo Nasser (Unifan) – Aparecida de Goiânia

CPC contínuo: 2.255

Faixa de avaliação do CPC: 3

Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado) – Goiatuba

CPC contínuo: 2.117

Faixa de avaliação do CPC: 3

Centro Universitário de Mineiros (Unifimes) – Mineiros