Profissionais da educação de Goianésia participam de capacitação sobre transtornos e síndromes raras promovida pelo CREC

O Centro de Referência Especializado em Cuidado (CREC) promoveu, nesta segunda-feira, 12 de maio, uma capacitação com foco nos Transtornos do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndromes raras. O público-alvo da formação foram os profissionais da educação municipal, que estão na linha de frente do acolhimento e desenvolvimento dos alunos da rede pública.

A idealizadora do projeto, Igara de Castro, primeira-dama e secretária municipal de Promoção Social, destacou a importância de preparar os profissionais para que toda a comunidade escolar esteja envolvida nesse processo de transformação: “O CREC nasceu do desejo de olhar com mais atenção para nossas crianças e suas famílias. Ainda que a sede não esteja em funcionamento, não podíamos esperar para começar a agir. Estamos preparando o caminho, e isso começa com informação, empatia e capacitação”, afirmou Igara de Castro.

A vice-prefeita Luciana Naves, que também foi uma das palestrantes da capacitação, reforçou a missão do Centro: “Mesmo antes de iniciar oficialmente seus atendimentos, o CREC já começa a cumprir seu papel. Nosso objetivo é oferecer suporte especializado, criar uma rede de apoio sólida e capacitar educadores para lidar com os desafios cotidianos da educação inclusiva.”

Durante a capacitação, os participantes puderam conhecer mais sobre os sinais, características e estratégias de acolhimento de alunos com os transtornos e síndromes abordados. O conteúdo foi ministrado por especialistas da área da saúde e da educação, reforçando a importância da interdisciplinaridade no cuidado com o público infantojuvenil.