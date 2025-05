Prefeitura de Goianésia inicia a campanha “Limpa Geral nos Bairros” para intensificar serviços de limpeza e revitalizar a cidade

A Prefeitura de Goianésia iniciou nesta terça-feira, 6 de maio, a campanha “Limpa Geral nos Bairros”, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e a limpeza dos bairros da cidade, garantindo mais qualidade de vida e saúde para a população.

A ação, que envolve as Secretarias de Meio Ambiente e Infraestrutura, contempla uma série de serviços, como varrição, capina, poda, roçagem, remoção de entulhos, limpeza de bocas de lobo e pequenas melhorias urbanas. A campanha busca, ainda, prevenir doenças como a dengue, promovendo um ambiente mais limpo e saudável.

“O ‘Limpa Geral nos Bairros’ é uma ação integrada e estratégica para transformar a cidade, cuidando de cada detalhe e oferecendo soluções efetivas para os moradores”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Willian Teófilo. “Estamos priorizando a limpeza e a manutenção de toda a área urbana, garantindo que cada bairro receba o cuidado necessário”, complementou.

As equipes de ambas as secretarias trabalharão de forma coordenada para atender todas as regiões da cidade.