Projeto Doce Mãe: acolhimento, orientação e apoio para gestantes de Goianésia

A chegada de um bebê transforma tudo. E, para que esse momento seja vivido com mais segurança, informação e acolhimento, o Projeto Doce Mãe, desenvolvido pelo CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) de Goianésia, está com inscrições abertas para novos grupos de gestantes.

O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Assistência e Promoção Social e integra o PAIF (Programa de Atenção Integral à Família). Seu principal objetivo é fortalecer a função protetiva da família, preparando as futuras mamães para a maternidade — com informação, cuidado e carinho.

*Encontros mensais e muito aprendizado*

Durante a gestação, as mulheres participantes se reúnem mensalmente para palestras com profissionais especializados, que abordam temas essenciais para esse período tão especial: saúde da gestante e do bebê, direitos das mães, aleitamento materno, cuidados no parto e no pós-parto, entre outros.

Além das orientações técnicas, os encontros também são um espaço valioso de troca de experiências, onde cada mulher pode compartilhar suas vivências, dúvidas, medos e alegrias. Um verdadeiro grupo de apoio, com acolhimento humanizado e acompanhamento profissional.

*Incentivo ao cuidado e ao vínculo com o bebê*

As participantes que tiverem presença ativa nos encontros até o final da gestação recebem um Kit Enxoval, como forma de incentivo e apoio neste novo ciclo da vida.

Podem participar do projeto gestantes que estejam a partir do terceiro mês de gestação, façam acompanhamento pré-natal pelo SUS, estejam em situação de vulnerabilidade social e com o Cadastro Único atualizado. As interessadas devem procurar diretamente a sede do CRAS Goianésia, localizada na Avenida Mato Grosso, nº 106, no Centro de Goianésia.