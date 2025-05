Prefeitura de Goianésia decreta luto oficial de três dias pela morte do Padre Matias García Gil

A Prefeitura de Goianésia decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do Padre Matias García Gil, missionário claretiano que marcou a história religiosa e social do município. O decreto, assinado pelo prefeito Renato de Castro, foi publicado nesta quarta-feira (30), como forma de reconhecimento à trajetória de fé e serviço do sacerdote.

Padre Matias faleceu nesta quarta-feira, 30 de abril de 2025, na cidade de Batatais, no interior de São Paulo. Ele nasceu em 2 de abril de 1932 e foi ordenado presbítero em 7 de dezembro de 1991, dedicando-se intensamente ao anúncio do Evangelho, à missão pastoral e ao cuidado com os mais necessitados.

Nos anos em que atuou em Goianésia, o sacerdote conquistou o carinho e o respeito da população por seu compromisso com a fé, a solidariedade e a promoção de valores humanos e cristãos. Atendendo ao desejo de Padre Matias, seu corpo será transladado para Goianésia, onde será sepultado.

Ao justificar o decreto, o prefeito destacou a relevância da atuação do sacerdote na vida da comunidade goianesiense. “Padre Matias deixa um legado de fé, humildade e dedicação ao próximo. Seu trabalho tocou profundamente o coração de nossa população”, afirmou Renato de Castro.

Durante o período de luto oficial, que se estende por três dias, as bandeiras do município permanecerão hasteadas a meio mastro em todos os prédios públicos, em sinal de respeito e homenagem ao sacerdote.