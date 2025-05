Jalles e Albioma assinam contrato de compromisso de investimento para produzir biometano em Goiás

_Iniciativa pioneira reforça compromisso com a transição energética, promovendo a economia circular ao transformar resíduos da produção de cana-de-açúcar em fonte de energia renovável._

*Goianésia, 30 de abril de 2025* – A Jalles anunciou, ontem, 29, a assinatura de um contrato de compromisso de investimento com a Albioma, empresa francesa produtora de energia, contendo os termos e condições para viabilizar a produção e comercialização de biometano. O combustível renovável será obtido por meio da purificação do biogás, que já é produzido a partir da vinhaça da cana-de-açúcar na Unidade Otávio Lage, em Goianésia/GO.

Caso a parceria seja firmada, a expectativa é de que a operação ocorra a partir de 2026. A capacidade de produção é estimada em 10 milhões Nm³ (metros cúbicos normal) de biometano por ano. A participação acionária das empresas no projeto corresponderá a 49% da Jalles e 51% da Albioma e parceria terá duração até 31 de dezembro de 2046.

A iniciativa reforça o compromisso da Jalles com a sustentabilidade e a transição energética, promovendo a economia circular ao transformar resíduos da produção de cana-de-açúcar em fonte de energia renovável. O biometano pode ser utilizado como combustível em residências, indústrias e veículos; e como alternativa de combustível para a caldeira da termelétrica da Unidade Otávio Lage, ampliando a eficiência energética da unidade.

“A Jalles e a Albioma foram pioneiras em Goiás na produção do biogás a partir da vinhaça e agora queremos ser os primeiros a produzir também o biometano no Estado. O combustível renovável poderá ser utilizado na própria companhia para substituir parcialmente o uso de diesel nas operações, reduzindo emissões de carbono e contribuindo para a descarbonização da frota e dos equipamentos agrícolas”, ressalta o CEO da Jalles Otávio Lage de Siqueira Filho.

“Temos muito orgulho de celebrar esse contrato para esse novo projeto de produção de biometano na Unidade Otávio Lage, confirmando o sucesso da nossa parceria de longa data com a Jalles. É um passo significativo adicional na implementação da estratégia de investimento da Albioma no Brasil em projetos sustentáveis de produção de energia, em parceria com o setor sucroenergético”, destaca Christiano Forman, CEO da Albioma Participações do Brasil.

A concretização da operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, incluindo, mas não se limitando, à obtenção de financiamento, assinatura de contrato de venda de biometano e aspectos regulatórios.

Sobre a Jalles

A Jalles é uma agroindústria referência no setor sucroenergético nacional. Com produtos de qualidade, produção sustentável e responsabilidade social, a empresa possui três plantas industriais, sendo duas em Goianésia (GO) e uma em Santa Vitória (MG), que empregam diretamente cerca de 6 mil pessoas. Fundada em 1980, a Jalles produz açúcar cristal e orgânico, etanol, levedura, produtos de higiene e de limpeza e energia elétrica. A companhia possui mais de 30 certificações e exporta açúcar para mais de 20 países.