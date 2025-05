Nota Goiana sorteia R$ 200 mil em prêmios nesta quinta-feira, 24

A Secretaria da Economia realiza, nesta quinta-feira (24/4), o sorteio mensal da Nota Fiscal Goiana. Serão distribuídos 158 prêmios em dinheiro, que variam de R$ 500 a R$ 50 mil, totalizando R$ 200 mil. O sorteio será às 10h, na Sala do E-Nova, no Bloco B do Complexo Fazendário, em Goiânia.

A portaria com as informações oficiais sobre o sorteio foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (22/4). Entre os dados divulgados está o número total de bilhetes gerados: mais de 4,2 milhões.

Ao todo, 425.770 participantes estão concorrendo, sendo que quase 6.600 pessoas participam pela primeira vez, após se cadastrarem até o prazo final de adesão, em 13 de abril.

Os cidadãos podem consultar a quantidade de bilhetes acumulados acessando o site do programa ( www.goias.gov.br/nfgoiana ) com login e senha. “No menu ‘Sorteios’ é possível visualizar o total de pontos e bilhetes gerados, além da lista completa com os números de cada bilhete”, explica o coordenador da Nota Fiscal Goiana, Leonardo Vieira.

Premiação

Mensalmente, o programa contempla 158 participantes, com prêmios que somam R$ 200 mil, sendo um prêmio de R$ 50 mil, três de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil, além de 100 premiações no valor de R$ 500,00 (valores brutos antes da incidência do Imposto de Renda).

Logo após o sorteio, os nomes dos ganhadores são divulgados no site do programa ( www.goias.gov.br/nfgoiana ), que os ganhadores podem acessar para solicitar o pagamento do prêmio.

Como participar

O cadastro para participar dos sorteios é feito uma única vez. “Depois, é só pedir o CPF nas notas fiscais nas compras realizadas no varejo goiano para acumular pontos, que valem tanto para os sorteios quanto para o desconto no IPVA”, reforça Leonardo Vieira.

Foto: Denis Marlon