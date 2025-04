Juntos pelo Araguaia: Anglo American já contribuiu para a recuperação de 220 hectares, beneficiando 25 mil pessoas

A Anglo American, o Instituto Espinhaço e o estado de Goiás vêm promovendo avanços significativos em conservação ambiental, por meio do programa Juntos pelo Araguaia. A iniciativa tem como foco a recuperação de áreas degradadas, a restauração florestal e a implementação de estratégias de conservação de solo e água na bacia do Rio Araguaia.

Alinhada ao pilar Ambiente Saudável, do Plano de Mineração Sustentável da Anglo American, a ação visa proporcionar maior disponibilidade hídrica, redução de processos erosivos e melhoria na qualidade dos cursos d’água. O programa também busca engajar as comunidades locais, criando redes de governança e incentivando ações espontâneas de recuperação ambiental, deixando um legado positivo para as futuras gerações.

Desde o início da parceria, em 2020, já foram investidos R$ 23 milhões pela mineradora, com um investimento adicional previsto de R$ 7 milhões até o término do projeto. Até o momento, o programa beneficiou diretamente 56 propriedades nos municípios de Piranhas, Bom Jardim de Goiás e Aragarças, onde foram realizados cercamentos de 274 hectares e a recuperação de outros 220 hectares. Além disso, foram promovidas 27 oficinas e 16 ações de educação ambiental, alcançando mais de 25 mil pessoas.

“Na Anglo American, entendemos que a mineração possui um papel central na preservação dos ecossistemas e da biodiversidade. Por isso, investimos em parcerias como essa. O Juntos pelo Araguaia é um dos maiores programas de revitalização de bacias hidrográficas do país e, certamente, deixará um legado duradouro na região”, afirma Cristiano Cobo, diretor Técnico e de Meio Ambiente da Anglo American no Brasil.

O projeto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), com destaque para o ODS 6 (Água Potável e Saneamento), que visa proteger e restaurar ecossistemas relacionados à água; o ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima), com ações voltadas à resiliência e adaptação climática; e o ODS 15 (Vida Terrestre), que promove a recuperação de ecossistemas terrestres e a biodiversidade. O programa também reforça o ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação), com destaque para a colaboração público-privada com o Instituto Espinhaço, o estado de Goiás e as comunidades locais.

“Estamos orgulhosos de integrar esse programa transformador, que reflete nosso compromisso com a sustentabilidade e com o desenvolvimento das comunidades, seguindo o nosso propósito de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas”, destaca Luiz Gustavo Dias, engenheiro de Meio Ambiente da Anglo American.

Juntos pelo Araguaia já mostra efeito positivo

O biólogo Douglas Elias, analista de saneamento da Saneago, acompanhou de perto a realização das atividades do Juntos pelo Araguaia, em Bom Jardim de Goiás, e se surpreendeu com o rápido resultado do programa no município.

“Existe um cenário de seca em vários municípios goianos. A partir das ações de reflorestamento realizadas pelo Juntos pelo Araguaia em Bom Jardim de Goiás nos últimos três anos, conseguimos verificar uma grande recuperação dos níveis de lençol freático do município. Com isso, o programa traz, entre vários benefícios, a oportunidade para que ocorra desenvolvimento socioeconômico na região, uma vez que a falta de água é um grande empecilho”, explica.