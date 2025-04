Comerciante morre afogada após ser arrastada por correnteza no Rio Araguaia, em Goiás

A comerciante Nerica Mara Monteiro Loth, de 34 anos, morreu afogada após ser arrastada pela correnteza no Rio Araguaia, na região de São Miguel do Araguaia, norte de Goiás. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu no domingo (20), na área conhecida como Rancho da Viúva.

De acordo com a corporação, Nerica estava caminhando com o namorado em um banco de areia quando ambos foram surpreendidos pela força da água. Populares conseguiram resgatar o rapaz com a ajuda de uma embarcação, mas a mulher desapareceu no rio.

As buscas seguiram ao longo do dia e o corpo da comerciante foi localizado por moradores que auxiliaram nas buscas, a cerca de sete quilômetros do ponto onde ela foi vista pela última vez. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (21).

Moradora de Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia, Nerica era conhecida por compartilhar momentos de pesca nas redes sociais, atividade que costumava praticar frequentemente no Rio Araguaia.