Prefeito Álvaro e Secretário Amauri se reúnem com Adib Elias para tratar de investimentos em Barro Alto

Nesta segunda-feira, o Prefeito de Barro Alto, Professor Álvaro, e o Secretário Municipal de Habitação, Amauri Machado, se reuniram em Goiânia com o Secretário de Infraestrutura do Estado, Adib Elias.

O encontro reforça a parceria entre a Prefeitura e o Governo de Goiás, com foco no avanço do Residencial Flamboyant — maior programa habitacional da história do município.

Amauri destacou que a reunião representa um passo importante para garantir o sucesso do projeto. Já o prefeito Álvaro enfatizou que o alinhamento com o Estado tem gerado conquistas relevantes para a cidade.