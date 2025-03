Prefeitura de Goianésia realiza mutirão de limpeza no povoado de Cafelândia

Nesta sexta-feira, 14 de março, o povoado de Cafelândia, em Goianésia, recebeu um grande mutirão de limpeza pública. A ação, organizada pela administração municipal, mobilizou equipes para a roçagem do mato, a coleta de entulhos e a limpeza das ruas, garantindo um ambiente mais limpo e seguro para os moradores.

Um dos principais focos da iniciativa foi a prevenção da dengue, já que a limpeza urbana desempenha um papel fundamental no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A eliminação de entulhos e de locais que possam acumular água ajuda a reduzir os criadouros do inseto, minimizando os riscos de surtos na região.

O prefeito Renato de Castro destacou a importância da ação e reforçou o compromisso da gestão com a qualidade de vida da população. “Estamos trabalhando para manter a cidade limpa e organizada, pois sabemos que isso impacta diretamente na saúde e no bem-estar das pessoas. Esse é um esforço contínuo, e contamos com a colaboração da população para manter Goianésia sempre bem cuidada”, afirmou.