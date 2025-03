Crac e Goiás permanecem no 0x0 e deixam decisão em aberto

Crac e Goiás fizeram o primeiro jogo do confronto das quartas-de-final do Goianão 4Play 2025 neste domingo (02), em Catalão, e acabaram empatando pelo placar de 0x0. Dessa maneira, nenhuma equipe largou na frente na busca pela classificação às semifinais do campeonato.

O confronto decisivo entre as equipes acontece na próxima quarta-feira (04), no estádio Hailé Pinheiro, mando do Verdão. Quem vencer garante sua classificação, enquanto novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Crac 0x0 Goiás

Local: Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão

Data: 02/03/2025

Horário: 16h

Público pagante: 2.424

Público total: 2.828

Renda: R$ 56.340,00

Fonte – FGF