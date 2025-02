Jovem é sequestrada e morta a pedradas após sair da igreja

Uma jovem de 20 anos, Natany Alves, foi sequestrada ao sair de uma igreja evangélica em Quixeramobim, no Ceará, na noite de domingo (16). Três homens a renderam enquanto ela entrava no carro, impedindo sua fuga. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação, e a demora de Natany em retornar ao culto levou amigos a verificarem as gravações e acionarem a polícia.

As imagens mostram o momento em que os criminosos entraram no carro da vítima. Horas depois, o veículo foi encontrado abandonado no município de Quixadá, a 43 km de distância, e os suspeitos fugiram a pé. A polícia cercou a região e prendeu os três homens, que informaram o paradeiro do corpo de Natany em Banabuiú. A jovem foi morta a pedradas e apresentava sinais de violência.

O caso gerou grande comoção na cidade e nas redes sociais. O prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, decretou três dias de luto oficial e lamentou o crime. A comunidade, que havia se mobilizado nas buscas, agora pede justiça para Natany.

Credito: Jornal Populacional