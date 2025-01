Renato da início ao Programa Goianésia 1000 casas; e ainda anuncia mais 48 casas gratuitas da Agehab

Na tarde desta quarta-feira, 22 de janeiro, o prefeito de Goianésia deu um importante passo rumo à concretização do maior programa habitacional da história do município. Em um gesto simbólico, o gestor entregou pessoalmente à Câmara de Vereadores o projeto de lei que oficializa o lançamento do programa “Goianésia 1.000 Casas”.

O programa, que já era aguardado com grande expectativa pela população, busca atender a crescente demanda habitacional na cidade e promete beneficiar centenas de famílias. Contudo, as novidades não pararam por aí. Durante a entrega, o prefeito apresentou um segundo projeto de lei, solicitando autorização legislativa para a destinação de mais 48 lotes para a Agência Goiana de Habitação (Agehab), inserindo Goianésia de forma definitiva no programa habitacional do Estado de Goiás.

“Se antes eram 1.000 casas, agora serão 1.048. Afinal, é assim que se faz uma gestão histórica!”, comemorou o prefeito, destacando o empenho da administração em ampliar as oportunidades para os moradores.

O programa, segundo o gestor, representa um marco na história de Goianésia, reforçando o compromisso da atual gestão com a promoção de mais dignidade e qualidade de vida para a população. O projeto agora segue para apreciação dos vereadores, cuja aprovação será fundamental para que as obras possam ser iniciadas o quanto antes.

Moradores e lideranças locais aguardam com expectativa o desenrolar do processo e destacam a relevância do programa como uma conquista coletiva para o município.