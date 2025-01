Prefeitura de Goianésia inicia atividades das escolinhas de futebol no Centro Desportivo

A Prefeitura de Goianésia, por meio da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, deu início às aulas das escolinhas de futebol do Centro Desportivo Mário Divino Celestino. As atividades começaram na manhã desta segunda-feira, dia 27 de janeiro. As aulas oferecem a oportunidade para que crianças e adolescentes participem de treinamentos de futebol de forma gratuita, nos turnos da manhã e da tarde.

As inscrições ainda podem ser feitas no Centro Desportivo ou diretamente na sede da Secretaria de Esportes, localizada na Rua 12, nº 288, Setor Sul, no prédio da Secretaria Municipal de Educação.

Os treinos no período da manhã ocorrerão de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 9h30, com turmas divididas por faixa etária. Às segundas, quartas e sextas-feiras, as aulas serão destinadas às categorias Sub-11 e Sub-13, enquanto às terças e quintas-feiras a categoria Sub-9 terá seu espaço. Já no período vespertino, os horários se repetem, das 16h às 17h30, com a mesma divisão de dias e categorias.

A iniciativa visa incentivar a prática esportiva entre os jovens do município, promovendo saúde, disciplina e integração social. Com uma estrutura voltada para atender diversas idades, o projeto reafirma o compromisso da administração municipal em fomentar o esporte como ferramenta de transformação social.